Названы самые распространённые заболевания домашних животных в Москве

Представители комитета ветеринарии столицы сообщили, что домашние животные, владельцами которых являются жители Москвы, чаще всего страдают от нарушения обмена веществ и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«На амбулаторный приём чаще всего приносят кошек, собак, хорьков, кроликов и грызунов. Чаще всего у этих домашних животных встречается нарушение обмена веществ, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой», — передаёт агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в комитете отметили, что число обращений в ветеринарные клиники города продолжает расти. Объясняется это тем, что жители Москвы стали более внимательно относиться к здоровью своих любимцев.

Так, в 2018 году специалисты медучреждений приняли более 500 тыс. домашних питомцев.

Ранее газета «Известия» передавала, что Россельхознадзор может получить полномочия по ветеринарному контролю в регионах.