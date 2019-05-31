Названы самые распространённые заболевания домашних животных в Москве
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«На амбулаторный приём чаще всего приносят кошек, собак, хорьков, кроликов и грызунов. Чаще всего у этих домашних животных встречается нарушение обмена веществ, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой», — передаёт агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, в комитете отметили, что число обращений в ветеринарные клиники города продолжает расти. Объясняется это тем, что жители Москвы стали более внимательно относиться к здоровью своих любимцев.
Так, в 2018 году специалисты медучреждений приняли более 500 тыс. домашних питомцев.
Ранее газета «Известия» передавала, что Россельхознадзор может получить полномочия по ветеринарному контролю в регионах.