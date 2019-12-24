В России оштрафовали и отпустили задержанных у Курил японских рыбаков

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Южно-Курильский районный суд признал виновными капитанов пяти японских рыболовных судов в незаконной добыче водных биологических ресурсов у Курил. После оплаты штрафов их отпустили, сообщили в ФСБ России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«23 декабря капитаны пяти морских японских судов («Оотомо Мару 38», «Сейсё Мару 62»,«Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53», «Умитака Мару 55») признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП России», — сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Сахалинской области. 

Согласно данным суда, рыбаки незаконно добыли 7,5 тонны водных биологических ресурсов. Капитанов оштрафовали на 6,4 млн руб.

Арест, наложенный на их суда, отменён, рыбаки покинули морской терминал Южно-Курильска на острове Кунашир.

18 декабря в Японии заявили о задержании российскими пограничниками пяти японских рыболовных судов в водах южной части Курил  вместе с экипажем.

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