В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов

Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.

«Задержание этих судов мы считаем неприемлемым, исходя из позиции правительства Японии в отношении четырёх северных островов. Мы требуем из соображений гуманности как можно скорее вернуть суда и их команды в японские порты», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что российской стороне было направлено соответствующее представление.

В японском правительстве также заявили, что проверяют данные о ложных записях в судовых документах о размере улова.

В феврале сотрудники ФСБ России задержали в Приморье японское рыболовное судно за незаконную добычу краба.