В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов
«Задержание этих судов мы считаем неприемлемым, исходя из позиции правительства Японии в отношении четырёх северных островов. Мы требуем из соображений гуманности как можно скорее вернуть суда и их команды в японские порты», — цитирует его ТАСС.
Он уточнил, что российской стороне было направлено соответствующее представление.
В японском правительстве также заявили, что проверяют данные о ложных записях в судовых документах о размере улова.
В феврале сотрудники ФСБ России задержали в Приморье японское рыболовное судно за незаконную добычу краба.