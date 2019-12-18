В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов

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Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.

«Задержание этих судов мы считаем неприемлемым, исходя из позиции правительства Японии в отношении четырёх северных островов. Мы требуем из соображений гуманности как можно скорее вернуть суда и их команды в японские порты», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что российской стороне было направлено соответствующее представление.

В японском правительстве также заявили, что проверяют данные о ложных записях в судовых документах о размере улова.

В феврале сотрудники ФСБ России задержали в Приморье японское рыболовное судно за незаконную добычу краба.

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