Путин рассказал, что предпочитает пить вместо чая

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Российский лидер Владимир Путин на встрече по вопросу развития сельского хозяйства России в Адыгее заявил, что вместо чая предпочитает пить заваренные, облитые кипятком травы с Алтая.
Путин рассказал, что предпочитает пить вместо чая
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Председатель Первого чайного кооператива Серафим Тимченко обратил внимание на то, что Путин во время поездки на поезде по Крымскому мосту пил чай. В связи с этим он поинтересовался, какой сорт чая предпочитает российский лидер.

«Я пью даже не чай... Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы с Алтая», — сказал Путин.

В июле президент России пришёл на ужин в честь лидеров стран G20 в Осаке с термосом. В Кремле объяснили, что Путин пил из него чай.

Также сообщалось, что данный вид термоса стал хитом продаж в китайском онлайн-магазине Taobao.

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