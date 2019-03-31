Глава Тывы рассказал, что Путин сам готовит шашлык в тайге

Глава Тывы Шолбан Кара-оол рассказал, что президент России Владимир Путин во время отдыха в тувинской тайге сам готовит шашлык, маринад которого держится в секрете.

По словам Кара-оола, Путин сам делает маринад для шашлыка, готовит из того мяса, которое получается добыть.

«Президент любит жарить мясо... Всё делает сам», — приводит РИА Новости слова главы Тывы.

Он отметил, что шашлык получается «шикарный», но не раскрыл секрет маринада.

«Не знаю, это его секрет», — сказал Кара-оол.

Также глава Тывы сообщил, что в тайге Путин пьёт фирменный кофе в турке и национальный тувинский чай.

В августе 2017 года российский лидер провёл два дня в Тыве. Президент побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озёр и принял участие в подводной охоте.

В августе 2018 года Путин также приезжал в тувинскую тайгу и назвал лес в Тыве сказочным.