В Госдуме поддержали бесплатную регистрацию домашних животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что регистрация домашних животных должна быть бесплатной для граждан.

«Позиция нашего комитета в отношении регистрации животных предельно чёткая. Мы настаиваем на том, чтобы учёт животных, то есть сама регистрация, само внесение в базу данных, был бесплатным для человека, чтобы за это не брали деньги», — сообщил он.

По его словам, нужна вариативность в выборе способа идентификации питомца.

Бурматов отметил, что необходимо регистрировать бесхозных собак и кошек в приютах, а также диких животных, разрешённых для содержания в домашних условиях.

Ранее бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с НСН оценил предложение ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки «опасной» породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.