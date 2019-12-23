В Госдуме поддержали бесплатную регистрацию домашних животных

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Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что регистрация домашних животных должна быть бесплатной для граждан.
В Госдуме поддержали бесплатную регистрацию домашних животных
  • Pixabay

«Позиция нашего комитета в отношении регистрации животных предельно чёткая. Мы настаиваем на том, чтобы учёт животных, то есть сама регистрация, само внесение в базу данных, был бесплатным для человека, чтобы за это не брали деньги», — сообщил он.

По его словам, нужна вариативность в выборе способа идентификации питомца.

Бурматов отметил, что необходимо регистрировать бесхозных собак и кошек в приютах, а также диких животных, разрешённых для содержания в домашних условиях.

Ранее бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с НСН оценил предложение ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки «опасной» породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.

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