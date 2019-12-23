Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» возвращается в Севастополь после учений

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу флота.
Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» возвращается в Севастополь после учений
  • © Пресс-служба ВМФ

«Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль возвращается в главную базу Черноморского флота, город-герой Севастополь, после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-морского флота. Находясь в составе группировки ВМФ, экипаж корабля принял участие в ряде учений с Военно-морскими силами средиземноморских государств», — отметили в пресс-службе.

По данным ЧФ, до возвращения в Севастополь экипаж корабля также выполнит комплекс боевых учений, в том числе по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищённом рейде, а также отработает задачи по взаимодействию с палубной авиацией.

Прибытие фрегата «Адмирал Макаров» в Севастополь ожидается в третьей декаде декабря.

В ноябре телеканал «Звезда» сообщал, что фрегат «Адмирал Макаров» зашёл в кипрский порт Лимасол.

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