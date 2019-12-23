В Москве назвали улицы, где чаще всего эвакуировали автомобили за неправильную парковку

В Москве назвали улицы, где чаще всего с начала 2019 года эвакуировали автомобили за неправильную парковку. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Первое место занимает Пресненская набережная — 5,5 тыс. машин.

Далее следуют Кутузовский проспект и Варшавское шоссе — 4,36 тыс. и 4,25 тыс. автомобилей соответственно.

Помимо этого, в соответствии с регламентом Антитеррористической комиссии Москвы эвакуировано почти 2 тыс. машин, припаркованных без номеров или с подложными номерами. Чаще всего такие транспортные средства увозили с Волгоградского и Ленинградского проспектов, а также с Неглинной улицы.

В июне партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал введение возможности редактировать информацию о парковочном сеансе в приложении «Парковки Москвы».

Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал инициативу отмены «площадки» в экзамене ГИБДД на водительские права.