Эксперты назвали страны, куда любят возвращаться россияне
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По результатам опроса, который провели специалисты среди 11 тыс. пользователей, почти 25% опрошенных провели больше двух отпусков в Турции.
17% любят возвращаться в Египет.
По 12% предпочитают снова поехать в Грузию или Таиланд.
11% более двух раз побывали в Италии, 10% — в Испании, а 8% россиян часто ездят в отпуск в Чехию.
Замыкает рейтинг популярных направлений Финляндия, куда неоднократно возвращаются 7% туристов.
Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.