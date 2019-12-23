Эксперты назвали страны, куда любят возвращаться россияне

Специалисты Aviasales выяснили, в какие страны чаще всего россияне возвращались для проведения отпуска, сообщают «Невские новости».

По результатам опроса, который провели специалисты среди 11 тыс. пользователей, почти 25% опрошенных провели больше двух отпусков в Турции.

17% любят возвращаться в Египет.

По 12% предпочитают снова поехать в Грузию или Таиланд.

11% более двух раз побывали в Италии, 10% — в Испании, а 8% россиян часто ездят в отпуск в Чехию.

Замыкает рейтинг популярных направлений Финляндия, куда неоднократно возвращаются 7% туристов.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.