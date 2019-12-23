Путин проедет в поезде по Крымскому мосту

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Президент России Владимир Путин во время открытия железнодорожного движения через Крымский мост проедет в поезде из Крыма в сторону Краснодарского края.
Путин проедет в поезде по Крымскому мосту
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент в поезде проедется из Крыма в сторону Краснодарского края, выступит перед рабочими, пообщается, пока будет ехать, тоже с рабочими, которые строили мост», — отметил он.

Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.

Отмечается, что поезд в Крым из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа.

Начальник заказчика строительства управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков заявил, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приёму первых поездов.

На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано 50 тыс. билетов с момента продаж, которые стартовали по всей России 8 ноября

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