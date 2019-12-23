Путин проедет в поезде по Крымскому мосту
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент в поезде проедется из Крыма в сторону Краснодарского края, выступит перед рабочими, пообщается, пока будет ехать, тоже с рабочими, которые строили мост», — отметил он.
Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Отмечается, что поезд в Крым из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа.
Начальник заказчика строительства управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков заявил, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приёму первых поездов.
На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано 50 тыс. билетов с момента продаж, которые стартовали по всей России 8 ноября.