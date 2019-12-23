Эксперт оценил открытие железнодорожной части Крымского моста
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- РИА Новости
«Открытие железнодорожной части Крымского моста для крымчан — долгожданное и знаменательное событие», — сказал он.
По его словам, вложенные в строительство средства будут работать не только на жителей полуострова, но и на всю страну.
«Что касается международного значения моста, то наши партнёры по Евразийскому союзу смогут использовать логистические возможности Крыма — и как южных ворот России, и как всего Евразийского союза», — добавил он.
Со своей стороны, политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с радио Sputnik отметил символическую составляющую моста.
«Россия способна создавать такие проекты, это признак страны, которая созидает, которая относит себя к разряду великих не просто так», — пояснил он.
Если говорить о практическом моменте, то регион стал частью транспортной системы страны, заявил Джаралла.
Ранее начальник заказчика строительства управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков заявил, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приёму первых поездов.