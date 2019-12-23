Эксперт оценил открытие железнодорожной части Крымского моста

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Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, зампред Совета министров Георгий Мурадов в беседе с ФАН оценил открытие железнодорожной части Крымского моста.
Эксперт оценил открытие железнодорожной части Крымского моста
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Открытие железнодорожной части Крымского моста для крымчан — долгожданное и знаменательное событие», — сказал он.

По его словам, вложенные в строительство средства будут работать не только на жителей полуострова, но и на всю страну.

«Что касается международного значения моста, то наши партнёры по Евразийскому союзу смогут использовать логистические возможности Крыма — и как южных ворот России, и как всего Евразийского союза», — добавил он.

Со своей стороны, политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с радио Sputnik отметил символическую составляющую моста.

«Россия способна создавать такие проекты, это признак страны, которая созидает, которая относит себя к разряду великих не просто так», — пояснил он.

Если говорить о практическом моменте, то регион стал частью транспортной системы страны, заявил Джаралла.

Ранее начальник заказчика строительства управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков заявил, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приёму первых поездов.

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