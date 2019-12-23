Следствие просит продлить арест обвиняемому в убийстве Соколову

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Следствие просит оставить обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова под арестом до апреля.
Следствие просит продлить арест обвиняемому в убийстве Соколову
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 9 апреля», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что ходатайство будет рассмотрено судом во вторник, 24 декабря.

Ранее адвокат Александр Почуев заявил, что московские медики должны к концу 2019 года завершить проверку на вменяемость Соколова.

По данным следствия, Соколов застрелил свою бывшую аспирантку и возлюбленную в ночь на 8 ноября в Санкт-Петербурге, после чего расчленил её тело и пытался утопить останки в реке Мойке.

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