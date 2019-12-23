Следствие просит продлить арест обвиняемому в убийстве Соколову
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- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
«В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 9 апреля», — цитирует её РИА Новости.
Она отметила, что ходатайство будет рассмотрено судом во вторник, 24 декабря.
Ранее адвокат Александр Почуев заявил, что московские медики должны к концу 2019 года завершить проверку на вменяемость Соколова.
По данным следствия, Соколов застрелил свою бывшую аспирантку и возлюбленную в ночь на 8 ноября в Санкт-Петербурге, после чего расчленил её тело и пытался утопить останки в реке Мойке.