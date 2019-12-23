Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Носатов отметил роль Балтфлота в подготовке к экспедиции Русского географического общества на остров Гогланд, в которой в том числе принимал участие Владимир Путин.

Адмирал рассказал, что одной из задача флота стала очистка территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов.

«На морском дне экипаж тральщика «Александр Обухов» обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте», — добавил он.

27 июля российский лидер совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, где находится затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 «Сёмга».