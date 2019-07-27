Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

«Впечатления, я бы сказал, яркие. Я не в первый раз погружаюсь под воду. Поэтому впечатления — не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент рассказал, что во время погружения управление батискафом осуществлял не он.

Также он добавил, что при спуске аппарата на дно поднялось облако ила, которое позже рассеялось.

Ранее Путин в батискафе погрузился к месту гибели подлодки Щ-308 для установки на корпус судна мемориальной доски.