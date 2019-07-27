Путин в батискафе погрузился к месту гибели подлодки Щ-308

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Российский президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, где находится затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 «Сёмга».
Путин в батискафе погрузился к месту гибели подлодки Щ-308
  • Архивное фото
  • © Алексей Никольский / РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

По протоколу церемонии Путин в автономном глубоководном аппарате C-Explorer 3.11 спустится под воду, приблизится к подлодке и поучаствует в установке на корпус Щ-308 мемориальной доски с именами командира и членов экипажа.

В апреле 2018 года в Финском заливе обнаружили затонувшую в 1942 году советскую подлодку Щ-405.

В мае 2019 года на дне Баренцева моря был обнаружен советский боевой корабль БО-224, который затонул от немецкой торпеды в 1945 году.

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