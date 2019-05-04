Советский корабль БО-224 обнаружили на дне Баренцева моря

На дне Баренцева моря найден советский боевой корабль, затонувший от немецкой торпеды в 1945 году. Об этом информирует пресс-служба Северного флота.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.

«Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC», — заявил он.

Евменов добавил, что специалисты подняли с борта затонувшего корабля носовое орудие, с помощью которого удалось классифицировать противолодочный корабль и определить его бортовой номер.

Под данным пресс-службы флота, БО-224 был потоплен в 1945 году попаданием торпеды, выпущенной немецкой подлодкой U-995, в результате чего погибли 33 человека.

В апреле 2018 года в Финском заливе обнаружили затонувшую в 1942 году советскую подлодку.