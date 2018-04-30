В Финском заливе обнаружили затонувшую в 1942 году советскую подлодку

В Финском заливе экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила место гибели советской подводной лодки Щ-405. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя экспедиции Константина Богданова.

«Лодка лежит на глубине 50 метров, она погибла в 1942 году во время перехода из Кронштадта в район острова Лавенсари (современный Мощный). Лодка шла в надводном положении, подорвалась на мине», — заявил Богданов.

По его словам, во время подводного обследования было обнаружено, что у подлодки оторвана носовая часть. Отмечается, что пока никакие действия в отношении подлодки не планируются.

«Корпус затянут сетями, очень много сетей», — отметил Богданов.

Он добавил, что основной целью экспедиции, которая будет продолжаться до 9 мая, является обследование ещё одной лодки, которая ранее была найдена на месте бывшего немецкого минного заграждения «Зее Игель».

«Сейчас мы идём в сторону острова Большой Тютерс для обследования других районов, потому что предполагаем, что могут быть ещё находки», — рассказал он.

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