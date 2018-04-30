В Финском заливе обнаружили затонувшую в 1942 году советскую подлодку

Короткая ссылка
В Финском заливе экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила место гибели советской подводной лодки Щ-405. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя экспедиции Константина Богданова.
В Финском заливе обнаружили затонувшую в 1942 году советскую подлодку
  • РИА Новости

«Лодка лежит на глубине 50 метров, она погибла в 1942 году во время перехода из Кронштадта в район острова Лавенсари (современный Мощный). Лодка шла в надводном положении, подорвалась на мине», — заявил Богданов. 

По его словам, во время подводного обследования было обнаружено, что у подлодки оторвана носовая часть. Отмечается, что пока никакие действия в отношении подлодки не планируются.  

«Корпус затянут сетями, очень много сетей», — отметил Богданов. 

Он добавил, что основной целью экспедиции, которая будет продолжаться до 9 мая, является обследование ещё одной лодки, которая ранее была найдена на месте бывшего немецкого минного заграждения «Зее Игель».

«Сейчас мы идём в сторону острова Большой Тютерс для обследования других районов, потому что предполагаем, что могут быть ещё находки», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга найдены фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны.

В 2013 году на дне Чёрного моря нашли советскую подлодку с останками экипажа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных