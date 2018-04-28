В центре Петербурга найдены фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны

Фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны обнаружены во время рытья котлована на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс- службе Западного военного округа (ЗВО).

«При проведении строительных работ на территории «Ленэкспо» были обнаружены фрагменты фюзеляжа самолёта. Дальнейшие раскопки показали, что он полностью расположен в земле», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Военнослужащие отдельного поискового батальона ЗВО проведут очистку местности от взрывоопасных предметов, которые могут находиться на борту самолёта, а также идентифицируют экипаж и установят его судьбу.

По предварительным данным, самолёт входил в состав Балтийского флота и участвовал в обороне Ленинграда. После завершения работ по идентификации самолёт планируется отправить на реставрацию.

Ранее в Приморье из болота подняли части советского бомбардировщика времён Великой Отечественной войны.