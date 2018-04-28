В центре Петербурга найдены фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны обнаружены во время рытья котлована на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс- службе Западного военного округа (ЗВО).

«При проведении строительных работ на территории «Ленэкспо» были обнаружены фрагменты фюзеляжа самолёта. Дальнейшие раскопки показали, что он полностью расположен в земле», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Военнослужащие отдельного поискового батальона ЗВО проведут очистку местности от взрывоопасных предметов, которые могут находиться на борту самолёта, а также идентифицируют экипаж и установят его судьбу.

По предварительным данным, самолёт входил в состав Балтийского флота и участвовал в обороне Ленинграда. После завершения работ по идентификации самолёт планируется отправить на реставрацию.

Ранее в Приморье из болота подняли части советского бомбардировщика времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных