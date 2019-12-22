Пожар на заводе в Уфе полностью ликвидирован
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«В 21:17 (19:17 мск) объявлена полная ликвидация пожара», — сообщили в ведомстве.
В ликвидации возгорания принял участие пожарный поезд с 340 тоннами воды и 6,9 тонны пенообразователя. К 8:44 мск пожар был локализован на площади 2000 кв. м.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара.
В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.