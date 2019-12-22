Пожар на заводе в Уфе полностью ликвидирован

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на опытном заводе «Нефтехим» в Уфе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Башкирии.

«В 21:17 (19:17 мск) объявлена полная ликвидация пожара», — сообщили в ведомстве.

В ликвидации возгорания принял участие пожарный поезд с 340 тоннами воды и 6,9 тонны пенообразователя. К 8:44 мск пожар был локализован на площади 2000 кв. м.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара.

В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.