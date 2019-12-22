Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Уфе

Пожарные ликвидировали открытое горение на Опытном заводе Нефтехим в Уфе. Площадь пожара составила 2000 кв. м.

Об этом сообщили в МЧС.

«В 10:50 мск открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась», — цитирует ведомство ТАСС.

Пожар произошёл утром 22 декабря. По предварительной информации, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.

В ликвидации возгорания принял участие пожарный поезд с 340 тоннами воды и 6,9 тонны пенообразователя. К 8:44 мск пожар был локализован на площади 2000 кв. м.

В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.