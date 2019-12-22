После пожара на заводе в Уфе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе, который произошёл 22 декабря.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба»)», — говорится в сообщении СК.

Пожар произошёл утром 22 декабря. По предварительной информации, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.

В ликвидации возгорания принял участие пожарный поезд с 340 тоннами воды и 6,9 тонны пенообразователя. К 08:44 мск пожар был локализован на площади 2000 кв. м, к 10:40 пожарные ликвидировали открытое горение.

В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.