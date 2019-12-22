Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает «досрочных президентских выборов в России».
Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как рассказал политик, задачи, поставленные российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, не выполняются, а «экономика буксует».

«И вот — высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический», — сказал Зюганов kp.ru.

Ранее Зюганов во время выступления на конференции «Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа» заявил, что не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в России.

В июле Путин назвал преждевременным вопрос о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года. Президент отмечал, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.

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