Прокуроры проводят проверку в связи с обрушением здания в Омске

Прокуратура Кировского округа Омска проводит проверку в связи с обрушением четырёхэтажного здания в городе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

«Прокуратура Кировского округа Омска организовала проведение проверки в связи с обрушением здания при проведении работ по его демонтажу, в результате которого пострадали находившиеся поблизости рабочие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки будет дана оценка законности проведения демонтажных работ.

Ранее в Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.

Позднее на месте ЧП из-под завалов извлекли тело мужчины.