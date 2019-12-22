Прокуроры проводят проверку в связи с обрушением здания в Омске

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Прокуратура Кировского округа Омска проводит проверку в связи с обрушением четырёхэтажного здания в городе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Омской области.
Прокуроры проводят проверку в связи с обрушением здания в Омске
  • © РИА Новости

«Прокуратура Кировского округа Омска организовала проведение проверки в связи с обрушением здания при проведении работ по его демонтажу, в результате которого пострадали находившиеся поблизости рабочие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки будет дана оценка законности проведения демонтажных работ.

Ранее в Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.

Позднее на месте ЧП из-под завалов извлекли тело мужчины.

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