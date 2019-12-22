Прокуроры проводят проверку в связи с обрушением здания в Омске
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«Прокуратура Кировского округа Омска организовала проведение проверки в связи с обрушением здания при проведении работ по его демонтажу, в результате которого пострадали находившиеся поблизости рабочие», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проверки будет дана оценка законности проведения демонтажных работ.
Ранее в Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.
Позднее на месте ЧП из-под завалов извлекли тело мужчины.