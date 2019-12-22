СК проводит проверку по факту обрушения здания в Омске

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Следователи проводят проверку по факту обрушения одного из старых зданий на территории завода комбикормов в городе Омске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.
СК проводит проверку по факту обрушения здания в Омске
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«По предварительным данным, во время демонтажа здания произошло его обрушение... В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось об обрушении четырёхэтажного здания на территории комбикормового завода в Омской области. Из-под завалов извлекли тело мужчины.

В начале декабря произошло обрушение четырёх этажей жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области в результате взрыва бытового газа.

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