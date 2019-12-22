СК проводит проверку по факту обрушения здания в Омске

Следователи проводят проверку по факту обрушения одного из старых зданий на территории завода комбикормов в городе Омске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

«По предварительным данным, во время демонтажа здания произошло его обрушение... В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось об обрушении четырёхэтажного здания на территории комбикормового завода в Омской области. Из-под завалов извлекли тело мужчины.

В начале декабря произошло обрушение четырёх этажей жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области в результате взрыва бытового газа.