В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода
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«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее в Тулуне три человека погибли и двое пострадали при обвале траншеи, произошедшем во время проведения ремонтных работ на территории детского дома.
После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Также в ноябре URA.RU передавало, что в Тюмени проведут проверку по факту обрушения дорожного покрытия.