В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода. Как сообщили в МЧС, в настоящее время уточняется информация о пострадавших.

«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в Тулуне три человека погибли и двое пострадали при обвале траншеи, произошедшем во время проведения ремонтных работ на территории детского дома.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Также в ноябре URA.RU передавало, что в Тюмени проведут проверку по факту обрушения дорожного покрытия.