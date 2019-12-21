СК возбудил дело из-за гибели трёх человек при обвале грунта в Тулуне

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек при обвале грунта в ходе земляных работ в городе Тулуне Иркутской области.

Об этом, как передаёт Интерфакс, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — заявили в СК.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. СК назначил судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Минздраве Иркутской области сообщили, что при обвале траншеи в Тулуне три человека погибли и двое пострадали.