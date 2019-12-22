Названа предварительная причина пожара на заводе в Уфе
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«В настоящее время проводится дознание, будет работать испытательная лаборатория, обстоятельства выясняются. Вроде как в результате технологического процесса произошло возгорание: загорелась технологическая жидкость, которая участвует в технологическом процессе», — приводит ТАСС его слова.
Лопухов уточнил, что в момент возникновения пожара на предприятии не велись ремонтные работы.
«Ремонта здесь не было, завод работал, он чуть ли не круглые сутки работает», — заявил чиновник.
Пожар произошёл утром 22 декабря. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 2000 кв. м.