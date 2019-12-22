МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на заводе в Уфе
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«В тушении задействована группировка сил и средств в количестве 135 человек и 45 единиц техники», — цитирует Интерфакс МЧС.
Пожар произошёл утром 22 декабря. По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость.
В ликвидации возгорания участвует пожарный поезд с 340 тоннами воды и 6,9 тонны пенообразователя. К данному моменту пожар локализован на площади 2000 кв. м.
В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.