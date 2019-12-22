МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на заводе в Уфе

МЧС увеличило группировку сил и средств для тушения пожара на Опытном заводе Нефтехим в Уфе. Как сообщили в ведомстве, на месте происшествия работают 135 спасателей.

«В тушении задействована группировка сил и средств в количестве 135 человек и 45 единиц техники», — цитирует Интерфакс МЧС.

Пожар произошёл утром 22 декабря. По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость.

В ликвидации возгорания участвует пожарный поезд с 340 тоннами воды и 6,9 тонны пенообразователя. К данному моменту пожар локализован на площади 2000 кв. м.

В ноябре URA.RU передавало, что в бактериологической лаборатории в Курганской области произошёл пожар.