Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов российского энергетического комплекса с Днём энергетика. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
  • Президент России Владимир Путин
  • kremlin.ru

«Отечественный электроэнергетический комплекс, включающий более тысячи электрических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу», — говорится в телеграмме.

По словам Путина, энергетическая отрасль движется вперёд и «вносит значимый вклад в укрепление энергетической безопасности страны».

«И конечно, реализация масштабных проектов ТЭК способствует комплексному развитию российских регионов, созданию новых, современных рабочих мест», — отмечается в поздравлении.

В октябре Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

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