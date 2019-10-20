Путин обратился к работникам дорожного хозяйства с поздравлением

Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Глава государства отметил серьёзную работу по модернизации дорожных объектов и инженерных сооружений страны.

«Открываются новые трассы, мосты, развязки, железнодорожные подходы к морским портам. Повышаются доступность и безопасность перевозок. Важно не останавливаться на достигнутом, не сбавлять взятые темпы, уделять самое пристальное внимание надёжности дорожно-транспортных объектов», — говорится в послании Путина.

Президент убеждён, что профессиональный потенциал и верность традициям будут и впредь помогать работникам отрасли «добиваться успеха в осуществлении намеченных целей».

«Желаю вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего», — сказал Путин.

13 октября российский лидер поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником и отметил растущую конкурентоспособность аграрного сектора России на мировых рынках.