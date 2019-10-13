Путин отметил рост влияния аграрного сектора России на мировых рынках

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником и отметил растущую конкурентоспособность аграрного сектора России на мировых рынках.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики, напрямую влияющей на качество жизни граждан.

«Сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается... российская продукция пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей как у нас в стране, так и за рубежом», — отметил он.

Путин рассказал, что Россия поставляет сельскохозяйственную продукцию в более чем 150 стран.

При этом страна занимает первое место в мире по экспорту пшеницы и входит в число мировых лидеров по поставкам ячменя, а также подсолнечного и рапсового масел.

Ранее министр сельского хозяйства Ирака Салех аль-Хасани выразил надежду на укрепление сотрудничества с Россией в сельскохозяйственном секторе.