В Ираке призвали Россию сотрудничать в сельском хозяйстве

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Министр сельского хозяйства Ирака Салех аль-Хасани провёл встречу с российским послом Максимом Максимовым, в ходе которой выразил надежду на укрепление сотрудничества двух стран в сельскохозяйственном секторе.
В Ираке призвали Россию сотрудничать в сельском хозяйстве
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства, аль-Хасани призвал к поиску путей повышения эффективности сельскохозяйственной деятельности с помощью расширения обмена опытом и информацией в соответствии «со стратегическими планами Министерства сельского хозяйства по развитию этого жизненно важного сектора».

Также аль-Хасани призвал компании России инвестировать в иракскую экономику и создавать совместные проекты в растениеводстве и животноводстве. 

В свою очередь, Максимов заявил о готовности российской стороны к развитию двусторонних отношений. 

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил о планах главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова посетить Ирак в октябре.

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