В центре Москвы после ДТП загорелись две машины

На Большой Садовой улице в центре Москвы после столкновения загорелись две машины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Отмечается, что после столкновения «из-за разлива топлива произошёл пожар, пострадали три человека».

В ГУ МЧС по Москве сообщили, что подразделения, прибывшие на место ДТП, ликвидировали пожар.

Ранее около села Аскарово в Башкирии в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.