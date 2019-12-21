Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области

Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.

«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автобуса Mercedes получили телесные повреждения и были госпитализированы», — цитирует ТАСС сообщение ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла на 188-м километре трассы А-260.

Водитель автобуса не предоставил преимущества в движении при выезде на главную дорогу на перекрёстке, после чего столкнулся с грузовиком КамАЗ.

Уточняется, что водитель автобуса является гражданином Казахстана.

Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Ковровском районе Владимирской области погибли три человека, ещё трое пострадали.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.