Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола

В среднем новогодний стол для среднестатистического жителя России будет стоить 6430,78 рубля — на 2,74% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные статистического ведомства.

Как уточнили в Росстате, больше всего подорожали сыры — на 11,17%. Сливочное масло подорожало на 10,36%, а апельсины — на 10,87%.

При этом красная икра подешевела на 4,97%, а свежие огурцы — на 8,96%.

Дороже всего новогоднее застолье обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 руб.

Дешевле всего новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб. Для жителей Москвы в среднем он будет стоить 7933,34 руб., что на 2,28% больше, чем в прошлом году.

Для петербуржцев новогоднее застолье будет стоить 7060,66 руб., а для крымчан — 6821,95 руб., пишет газета.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королёва в интервью радио Sputnik заявила, что во время новогоднего застолья лучше есть не больше чайной ложки красной икры, так как это жировой продукт, оказывающий воздействие на желудок и печень.