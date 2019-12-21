Кудрин рассказал о способах решения проблемы долгостроев

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин затронул вопрос незавершённого строительства, предложив несколько способов решения проблемы долгостроев в России.

«Мы должны выделить то, что строится именно с нарушением сроков, в каком состоянии находится этот объект, сколько прошло времени с момента плановой сдачи», — цитирует Кудрина сайт Счётной палаты.

Он пояснил, что на сегодняшний день «незавершённое строительство» предполагает всё, что строится, в том числе и в нормативные сроки.

По его словам, почти каждый пятый объект является проблемным.

«Строительство инфраструктуры — один из драйверов будущего роста, и тут важно не допустить новые проблемные объекты», — добавил Кудрин.

Ранее в Счётной палате рассказали, что в настоящее время более 70 тыс. объектов незавершённого строительства, финансируемых за счёт государственного бюджета, выявлено на территории России.