В Счётной палате назвали число недостроев в России

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В Счётной палате рассказали, что в настоящее время более 70 тыс. объектов незавершённого строительства, финансируемых за счёт государственного бюджета, выявлено на территории России.
В Счётной палате назвали число недостроев в России
  • РИА Новости

«Сейчас в России 71,3 тыс. объектов незавершённого строительства (ОНС), которые финансируются за счёт бюджетных источников (открытые и закрытые данные)», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что наибольшее количество проблемных объектов строительства выявлено в Башкортостане (43%), Дагестане (39,3%) и Тверской области (27,2%).

Наименьшее количество долгостроев зафиксировано в Татарстане (1,3%), Липецкой области (2,6%) и Еврейской АО (3%).

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства. Документ был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым. Проект устанавливает основания исключения объектов строительства из реестра проблемных, предусматривает возможность при банкротстве девелопера осуществлять выплаты гражданам вне зависимости от уплаты застройщиком взносов в компенсационный фонд, в том числе членам жилищно-строительных кооперативов.

Также документ устанавливает обязанность застройщика ежемесячно актуализировать проектную декларацию.

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