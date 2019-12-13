Госдума поддержала проект об усилении защиты прав дольщиков
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, документ был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым.
Проект устанавливает основания исключения объектов строительства из реестра проблемных, предусматривает возможность при банкротстве девелопера осуществлять выплаты гражданам вне зависимости от уплаты застройщиком взносов в компенсационный фонд, в том числе членам жилищно-строительных кооперативов.
Также документ устанавливает обязанность застройщика ежемесячно актуализировать проектную декларацию.
Кроме этого, в проекте предлагается наделить фонд защиты прав дольщиков функциями застройщика и технического заказчика при достройке объектов девелоперов-банкротов.
Ранее министр жилищной политики Московской области Инна Федотова в беседе с телеканалом «360» рассказала о работе по обеспечению прав обманутых дольщиков.