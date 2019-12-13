Госдума поддержала проект об усилении защиты прав дольщиков

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.

Как сообщает РИА Новости, документ был внесён группой депутатов во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым.

Проект устанавливает основания исключения объектов строительства из реестра проблемных, предусматривает возможность при банкротстве девелопера осуществлять выплаты гражданам вне зависимости от уплаты застройщиком взносов в компенсационный фонд, в том числе членам жилищно-строительных кооперативов.

Также документ устанавливает обязанность застройщика ежемесячно актуализировать проектную декларацию.

Кроме этого, в проекте предлагается наделить фонд защиты прав дольщиков функциями застройщика и технического заказчика при достройке объектов девелоперов-банкротов.

Ранее министр жилищной политики Московской области Инна Федотова в беседе с телеканалом «360» рассказала о работе по обеспечению прав обманутых дольщиков.