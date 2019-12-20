В ОСК сообщили о готовности техпроекта на конструкцию фрегатов 22350М

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Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) подготовило технический проект строительства модернизированных фрегатов 22350М, заявил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
В ОСК сообщили о готовности техпроекта на конструкцию фрегатов 22350М
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«Северное ПКБ подготовило техпроект для строительства перспективных фрегатов океанской зоны усовершенствованного проекта 22350М», — цитирует его ТАСС.

Рахманов при этом не исключил, что строительство головного корабля может начаться в 2020 году.

«Будут деньги — начнём строить в 2020 году», — сказал глава ОСК.

В марте сообщалось о начале разработки конструкторской документации на фрегаты проекта 22350М.

Предполагалось, что водоизмещение на модернизированных фрегатах будет увеличено до 7 тыс. тонн, а максимальный боекомплект крылатых ракет «Калибр» — до 48 единиц.

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