В ОСК сообщили о готовности техпроекта на конструкцию фрегатов 22350М
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«Северное ПКБ подготовило техпроект для строительства перспективных фрегатов океанской зоны усовершенствованного проекта 22350М», — цитирует его ТАСС.
Рахманов при этом не исключил, что строительство головного корабля может начаться в 2020 году.
«Будут деньги — начнём строить в 2020 году», — сказал глава ОСК.
В марте сообщалось о начале разработки конструкторской документации на фрегаты проекта 22350М.
Предполагалось, что водоизмещение на модернизированных фрегатах будет увеличено до 7 тыс. тонн, а максимальный боекомплект крылатых ракет «Калибр» — до 48 единиц.