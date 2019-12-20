В ОСК сообщили о готовности техпроекта на конструкцию фрегатов 22350М

Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) подготовило технический проект строительства модернизированных фрегатов 22350М, заявил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Северное ПКБ подготовило техпроект для строительства перспективных фрегатов океанской зоны усовершенствованного проекта 22350М», — цитирует его ТАСС.

Рахманов при этом не исключил, что строительство головного корабля может начаться в 2020 году.

«Будут деньги — начнём строить в 2020 году», — сказал глава ОСК.

В марте сообщалось о начале разработки конструкторской документации на фрегаты проекта 22350М.

Предполагалось, что водоизмещение на модернизированных фрегатах будет увеличено до 7 тыс. тонн, а максимальный боекомплект крылатых ракет «Калибр» — до 48 единиц.