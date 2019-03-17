Источник заявил о разработке в России новых фрегатов

Короткая ссылка
Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) начало разработку конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. 
Источник заявил о разработке в России новых фрегатов
  • Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
  • © Министерство обороны РФ

«Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли», — сказал источник.

По его словам, водоизмещение модернизированных фрегатов предполагается увеличить до 7 тыс. тонн. При этом максимальный боекомплект крылатых ракет «Калибр» на борту кораблей планируется увеличить до 48 единиц.

Ранее новый российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащённый ракетами «Калибр», вышел в Атлантический океан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить