Источник заявил о разработке в России новых фрегатов
- Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
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«Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли», — сказал источник.
По его словам, водоизмещение модернизированных фрегатов предполагается увеличить до 7 тыс. тонн. При этом максимальный боекомплект крылатых ракет «Калибр» на борту кораблей планируется увеличить до 48 единиц.
Ранее новый российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащённый ракетами «Калибр», вышел в Атлантический океан.