Эксперт рассказал о самых популярных покупках россиян в интернете к Новому году

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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов в беседе со «Взглядом» рассказал о наиболее популярных покупках россиян к Новому году.
Эксперт рассказал о самых популярных покупках россиян в интернете к Новому году
  • Pixabay

«Самыми популярными товарами перед Новым годом стали ёлочные игрушки, внешние аккумуляторы, новогодние украшения и кондитерские наборы», — заявил он.

По его словам, в список приобретаемых товаров можно включить различные новогодние атрибуты, игрушки, небольшие символические или детские подарки, статуэтки, изображающие Деда Мороза и Снегурочку, свечи.

Ранее директор по развитию компании Ozon Анна Карпова в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщила о росте спроса на новогодние товары в связи с приближением праздника.

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