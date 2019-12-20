Эксперт рассказал о самых популярных покупках россиян в интернете к Новому году
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«Самыми популярными товарами перед Новым годом стали ёлочные игрушки, внешние аккумуляторы, новогодние украшения и кондитерские наборы», — заявил он.
По его словам, в список приобретаемых товаров можно включить различные новогодние атрибуты, игрушки, небольшие символические или детские подарки, статуэтки, изображающие Деда Мороза и Снегурочку, свечи.
Ранее директор по развитию компании Ozon Анна Карпова в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщила о росте спроса на новогодние товары в связи с приближением праздника.