Эксперт рассказала о росте продаж новогодней атрибутики

Директор по развитию компании Ozon Анна Карпова в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщила о росте спроса на новогодние товары в связи с приближением праздника.

По её словам, расходы на новогоднюю атрибутику в конце ноября — начале декабря увеличились на 4,6% по сравнению с таким же периодом 2018 года. На покупку ёлки тратят в среднем около 3,9 тыс. рублей.

«Интересно, что в этом году продажи компактных ёлок высотой 60 см выросли в 2,5 раза. Возможно, их приобретают, чтобы создать праздник не только дома, но и, например, на работе. В основном же клиенты отдают предпочтение деревьям высотой 120 см и 180 см, а самая популярная в этом сезоне модель — ель высотой 180 см с шишками», — рассказала Карпова.

По ее словам, на декор россияне тратят в среднем около 550 рублей. Особым спросом пользуются деревянные ёлочные игрушки. Также активно покупают электрогирлянды, новогодние наклейки и трафареты, украшения для интерьера и упаковочную бумагу для будущих подарков.

Ранее, как сообщал портал Nation News, россияне рассказали, как проведут новогодние каникулы.