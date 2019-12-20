В ФАР прокомментировали планы снизить нештрафуемый порог превышения скорости

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Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Ердышов прокомментировал заявление вице-премьера Максима Акимова о том, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
В ФАР прокомментировали планы снизить нештрафуемый порог превышения скорости
  • РИА Новости

По мнению Ердышова, нет прямой зависимости между числом погибших и скоростью.

«Если и пересматривать ненаказуемый порог, тогда нужно пересматривать ограничение скорости. Потому что, как показала практика, в нашей стране и по нашим дорогам двигаться со скоростью 110 км/ч вполне безопасно», — сказал он.

Ранее Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 км/ч до 10 км/ч. Он подчеркнул, что двигаться к этому предлагается аккуратно, в режиме пилотных зон.

Автоэксперт и заместитель главного редактора журнала «Авто Ревю» Леонид Голованов в беседе с URA.RU прокомментировал идею запуска нового бесплатного сервиса, через который можно будет купить или продать автомобиль с помощью электронного договора.

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