Эксперт оценил инициативу введения электронных договоров купли-продажи автомобилей

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Автоэксперт и заместитель главного редактора журнала «Авто Ревю» Леонид Голованов в беседе с URA.RU прокомментировал идею запуска нового бесплатного сервиса, через который можно будет купить или продать автомобиль с помощью электронного договора.
Эксперт оценил инициативу введения электронных договоров купли-продажи автомобилей
  • РИА Новости

«С электронизацией имущественных товарно-денежных отношений в России всё было бы неплохо, если бы не очень низкая криптозащищённость и возможность подделки всех транзакций и действий», — заявил Голованов.

Он добавил, что слабостью защиты могут воспользоваться злоумышленники и незаконно завладеть личным транспортным средством владельца.

Ранее аналитик автомобильного рынка Алексей Калачёв в беседе с сайтом «Москва 24» также прокомментировал введение нового электронного сервиса для продажи и покупки автомобилей.

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