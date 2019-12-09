Эксперт оценил инициативу введения электронных договоров купли-продажи автомобилей

Автоэксперт и заместитель главного редактора журнала «Авто Ревю» Леонид Голованов в беседе с URA.RU прокомментировал идею запуска нового бесплатного сервиса, через который можно будет купить или продать автомобиль с помощью электронного договора.

«С электронизацией имущественных товарно-денежных отношений в России всё было бы неплохо, если бы не очень низкая криптозащищённость и возможность подделки всех транзакций и действий», — заявил Голованов.

Он добавил, что слабостью защиты могут воспользоваться злоумышленники и незаконно завладеть личным транспортным средством владельца.

Ранее аналитик автомобильного рынка Алексей Калачёв в беседе с сайтом «Москва 24» также прокомментировал введение нового электронного сервиса для продажи и покупки автомобилей.