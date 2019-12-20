Более 10 тысяч школьников Подмосковья стали участниками проекта «Живые уроки»
- РИА Новости
Дети посетили 24 культурно-исторических объекта.
«В общей сложности для молодых жителей Подмосковья было организовано 250 выездов», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Как отметила Каклюгина, какой бы ни был предмет, детям всегда интереснее выбраться за пределы школы и изучать его в музее, химической лаборатории, на фабрике или в галерее.
«Учителя, экскурсоводы в музеях и гиды в автобусах работали в тесном тандеме, дополняя друг друга и выполняя общую задачу — расширить знания обучающихся», — добавила она.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал об акции «Ночь искусств».