Более 10 тысяч школьников Подмосковья стали участниками проекта «Живые уроки»

Более 10 тыс. школьников Московской области стали участниками проекта «Живые уроки», сообщает телеканал «360».

Дети посетили 24 культурно-исторических объекта.

«В общей сложности для молодых жителей Подмосковья было организовано 250 выездов», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Как отметила Каклюгина, какой бы ни был предмет, детям всегда интереснее выбраться за пределы школы и изучать его в музее, химической лаборатории, на фабрике или в галерее.

«Учителя, экскурсоводы в музеях и гиды в автобусах работали в тесном тандеме, дополняя друг друга и выполняя общую задачу — расширить знания обучающихся», — добавила она.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал об акции «Ночь искусств».