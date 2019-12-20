Более 10 тысяч школьников Подмосковья стали участниками проекта «Живые уроки»

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Более 10 тыс. школьников Московской области стали участниками проекта «Живые уроки», сообщает телеканал «360».
Более 10 тысяч школьников Подмосковья стали участниками проекта «Живые уроки»
  • РИА Новости

Дети посетили 24 культурно-исторических объекта.

«В общей сложности для молодых жителей Подмосковья было организовано 250 выездов», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Как отметила Каклюгина, какой бы ни был предмет, детям всегда интереснее выбраться за пределы школы и изучать его в музее, химической лаборатории, на фабрике или в галерее.

«Учителя, экскурсоводы в музеях и гиды в автобусах работали в тесном тандеме, дополняя друг друга и выполняя общую задачу — расширить знания обучающихся», — добавила она.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал об акции «Ночь искусств».

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