Акция «Ночь искусств» пройдёт в Севастополе

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств».

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.

Программа включает просмотр экспозиций, лекции, мастер-классы, встречи с деятелями театрального искусства, открытые дискуссии, концертную программу.

Например, запланировано открытие выставки картин членов Союза художников России Валерия и Виталия Либов «Под небом Севастополя» и лекция-экскурсия «История одного экспоната», посвящённая историям театральной жизни города.

Ранее progorod43 сообщал, что объявлена программа «Ночи искусств» в Кирове.