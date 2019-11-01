Акция «Ночь искусств» пройдёт в Севастополе

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Севастопольский военно-исторический музей-заповедник примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств».
Акция «Ночь искусств» пройдёт в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.

Программа включает просмотр экспозиций, лекции, мастер-классы, встречи с деятелями театрального искусства, открытые дискуссии, концертную программу.

Например, запланировано открытие выставки картин членов Союза художников России Валерия и Виталия Либов «Под небом Севастополя» и лекция-экскурсия «История одного экспоната», посвящённая историям театральной жизни города.

Ранее progorod43 сообщал, что объявлена программа «Ночи искусств» в Кирове.

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