Акция «Ночь искусств» пройдёт в Севастополе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.
Программа включает просмотр экспозиций, лекции, мастер-классы, встречи с деятелями театрального искусства, открытые дискуссии, концертную программу.
Например, запланировано открытие выставки картин членов Союза художников России Валерия и Виталия Либов «Под небом Севастополя» и лекция-экскурсия «История одного экспоната», посвящённая историям театральной жизни города.
Ранее progorod43 сообщал, что объявлена программа «Ночи искусств» в Кирове.