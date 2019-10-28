Объявлена программа «Ночи искусств» в Кирове

Объявлена программа всероссийской акции «Ночь искусств» в Кирове, сообщает progorod43.ru.

В частности, в Библиотеке имени Герцена запланированы экскурсии, марафон творческих мастер-классов, выставки, а в Центральной городской библиотеке имени Пушкина — игровая программа, мастер-классы, танцевальный салон.

На других площадках состоятся показы спектаклей, выступления танцоров и мастеров боевых искусств, квесты, викторины, концерты и другие мероприятия.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что Тюмень присоединится к акции «Ночь искусств».