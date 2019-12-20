В правительстве прокомментировали инициативу по изъятию детей из семьи

Инициатива МВД России о наделении сотрудников ведомства полномочиями временно изымать детей из семьи в случае прямой угрозы их жизни и здоровью впервые поднята в рамках дискуссии советом при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщили в кабмине.

«Это лишь одно из рассуждений, которые были озвучены в рамках дискуссии о защите интересов детей в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью ребёнка на заседании совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере», — цитирует ТАСС сотрудника секретариата вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Там отметили, что раньше подобная инициатива не обсуждалась.

Ранее в Главном управлении по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД сообщили, что ведомство выступает за изменения в Семейном кодексе для получения полицейскими права изымать ребёнка из семьи при прямой угрозе его жизни и здоровью.

По словам начальника профильного управления структуры МВД Станислава Колесника, в настоящее время закон наделяет таким правом исключительно органы опеки, которые работают только в рабочее время, а иногда меры по изоляции ребёнка необходимо принимать незамедлительно.