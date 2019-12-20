МВД намеревается получить право временно изымать детей из семьи

МВД России выступает за внесение в Семейный кодекс изменений, которые позволят наделить сотрудников ведомства правом изымать ребёнка из семьи в случае наличия прямой угрозы его жизни и здоровью.

Начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник заявил, что сотрудники ведомства зачастую сталкиваются с ситуациями, когда меры по изоляции ребёнка необходимо принимать незамедлительно.

Колесник пояснил, что в подобных ситуациях сотрудники полиции действуют на грани превышения полномочий либо на грани обвинения в халатности.

Он напомнил, что изымать ребёнка из семьи могут только органы опеки.

«Надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время — с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции», — цитирует Интерфакс Колесника.

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