МВД намеревается получить право временно изымать детей из семьи

Короткая ссылка
МВД России выступает за внесение в Семейный кодекс изменений, которые позволят наделить сотрудников ведомства правом изымать ребёнка из семьи в случае наличия прямой угрозы его жизни и здоровью.

Начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник заявил, что сотрудники ведомства зачастую сталкиваются с ситуациями, когда меры по изоляции ребёнка необходимо принимать незамедлительно.

Колесник пояснил, что в подобных ситуациях сотрудники полиции действуют на грани превышения полномочий либо на грани обвинения в халатности.

Он напомнил, что изымать ребёнка из семьи могут только органы опеки.

«Надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время — с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции», — цитирует Интерфакс Колесника.

23 ноября 2018 года представители социальной службы забрали пятилетнюю дочь у россиянки Лидии Павловской, проживающей в Финляндии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить