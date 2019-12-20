Конкурс фотожурналистики имени Стенина откроет приём заявок 22 декабря
- РИА Новости
«По традиции, 22 декабря, в день рождения Андрея Стенина, фотокорреспондента МИА «Россия сегодня», стартует приём работ на конкурс, носящий его имя и учреждённый медиагруппой в память о коллеге в 2014 году», — приводит РИА Новости сообщение.
Приём заявок открыт до 29 февраля 2020 года.
Серии и одиночные фотографии можно подать на портале stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.
За призовые места соискатели 2020 года будут бороться в четырёх номинациях — «Главные новости», «Спорт», «Моя планета», «Портрет. Герой нашего времени».
В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии.
«Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 125, 100 и 75 тыс. рублей за первое, второе и третье места в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тыс. рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортёров показать свои работы на российских и международных площадках — выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке», — отметили в пресс-службе.
1 ноября выставка победителей конкурса открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
В сентябре на торжественной церемонии в выставочном комплексе Государственного исторического музея объявили лауреатов и обладателя Гран-при конкурса.
Главная награда конкурса вручена итальянскому фотографу Габриэле Чеккони за работу «Отверженные и земля», которая рассказывает о миграции народа рохинджа на юг Бангладеш.
Андрей Стенин трагически погиб в 2014 году на юго-востоке Украины.